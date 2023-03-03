«Панк-сказка»: каким получился сериал «Король и Шут»

В России вышел на экраны сериал «Король и Шут». Биографическая картина оригинальным образом рассказывает историю легендарной панк-группы. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый сериал, кому он будет интересен и получит ли признание широкой публики.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

От реальности до вымысла

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«Панк-сказка» — так называют свой сериал создатели «Короля и Шута». Он не только повествует об истории знаменитой группы, но и включает в себя фэнтезийные сцены, основанные на сюжетах песен «Короля и Шута».

Сериал покажет историю группы с конца 1980-х до ухода из жизни фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. Здесь и самые первые концерты еще никому не известной панк-группы, и полный зал «Юбилейного» (Санкт-Петербург). В данный момент зрителям доступны две начальные серии. Первая рассказывает как раз о выступлении в «Юбилейном».

Параллельно создатели сериала рассказывают о первых шагах группы, раскрывая характеры участников коллектива. Так, два главных члена коллектива — Михаил Горшенев (его играет Константин Плотников, детально изучивший биографию музыканта и даже встретившийся с его семьей) и Андрей Князев (Влад Коноплев) — полные противоположности друг друга. Если первого можно охарактеризовать как очень вспыльчивого и энергичного, то второй гораздо более спокойный. На этом контрасте во многом строится драматургия сериала.

Узконаправленный, но с потенциалом

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что новый сериал может иметь значительный успех.

— У «Короля и Шута» очень большая аудитория поклонников. «Король и Шут» — культовая группа, вокруг которой всегда было множество легенд. «Разбежавшись, прыгну со скалы» — вообще гимн последней пары поколений. Очень здорово, что Рустам (режиссер Рустам Мосафир — прим. «ВМ»), будучи панком по жизни, смог такую историю реализовать и сделать немного мифическую сказку, не совсем имеющую отношение к реальности, но ставшую былью, — уверен эксперт.

Истинные фанаты «Короля и Шута» — целевая, но не единственная аудитория сериала, считает собеседник «ВМ». Про группу знают очень многие люди, их песни постоянно находятся в ротации на радио, несмотря на то что Горшенева уже давно нет.

О популярности «Короля и Шута» говорит и сумасшедший успех на «Нашем радио», заметил критик.

— В свое время Михаил Натанович Козырев игнорировал существование этой группы и говорил, что, пока он на посту программного директора «Нашего радио», этот коллектив в эфир никогда не выйдет. В результате «Король и Шут» все-таки попал в ротацию и на несколько недель выбил всех остальных лидеров «Чартовой дюжины», что говорит о невероятной популярности этой группы в народе, — подчеркнул специалист.

По мнению Голубчикова, тема панк-музыки в России все еще актуальна. Выросшие на такой музыке люди, даже если и перестали ее слушать, все равно в душе немножко остались панками. Кроме того, расцвет «Короля и Шута» пришелся на крайне интересные годы новой российской истории и на становление России как таковой в ее нынешнем понимании, заметил эксперт.

Кинокритик Сергей Сычев предположил, что практически единственной аудиторией сериала являются поклонники «Короля и Шута».

— Судя по маркетингу, мне кажется, что сериал направлен на довольно нишевую аудиторию людей, выросших на музыке «Короля и Шута». Я плохо себе представляю людей нового поколения, которые стали бы слушать эту музыку, все-таки она очень принадлежит своему времени. Я так считаю, потому что пока что нет первых отзывов от людей, которым глубоко чужд российский панк-рок и которые бы писали восторженные рецензии о персонажах, истории и так далее, — рассказал эксперт.

При этом Сычев подчеркнул, что в продвижение сериала вкладываются невероятные усилия. «Король и Шут» продвигается с помощью выставок, концертов и других креативных мероприятий, а не через одни только федеральные каналы (как это нередко принято в подобных случаях). Такое продвижение выглядит интересно и, даже если не сможет привлечь к сериалу дополнительную аудиторию, все равно заслуживает внимания других создателей контента в России, уверен собеседник «ВМ».

Зависит от режиссера

В последние годы на экранах появлялись и другие аналогичные фильмы и сериалы про музыкантов, имевшие успех, отметил Голубчиков.

— Были картины про Элвиса Пресли, Элтона Джона и других звезд. Сейчас в Штатах успешно прошел фильм про Уитни Хьюстон. Часто байопики рассказывают довольно традиционные истории. Но если к ним подходят с фантазией и не делают банальное кино, то получается очень интересно. Когда кино про музыкантов создается с опорой на их творчество, то склеивается и сама история человека и его песни. Главное, чтобы режиссер был талантливый. А Рустам Мосафир, несомненно, талантлив, — уверен кинокритик.

При этом некоторые биографические фильмы заточены под более широкую аудиторию, чем «Король и Шут», подчеркнул Сычев.

К подобным фильмам можно отнести «Лето» Кирилла Серебренникова, отметил критик.