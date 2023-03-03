Вышел трейлер финального сезона сериала "Наследники"

Стриминговый сервис HBO Max показал полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Наследники», который станет для шоу заключительным. Ролик доступен на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
«Наследники» вышли в эфир HBO в 2018 году. Сюжет сериала вращается вокруг влиятельного американского медиамагната Логана Роя и его четверых детей, каждый из которых претендует на статус наследника отцовской империи. Главные роли в сериале исполняют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и Алан Рак. Создателем «Наследников» выступил британец Джесси Армстронг («Пип-шоу», «В петле»), продюсированием проекта занимались Уилл Феррелл, Адам Маккей и Майк Майлод («Меню»).
Премьера четвертого сезона назначена на утро 27 марта (по московскому времени). Заключительный эпизод «Наследников» выйдет в эфир утром 30 мая (по московскому времени).