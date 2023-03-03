Вышел трейлер финального сезона сериала "Наследники"

Стриминговый сервис HBO Max показал полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Наследники» , который станет для шоу заключительным. Ролик доступен на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Премьера четвертого сезона назначена на утро 27 марта (по московскому времени). Заключительный эпизод «Наследников» выйдет в эфир утром 30 мая (по московскому времени).