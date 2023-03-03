"The Last of Us" побил новый рекорд по просмотрам

Сериал "The Last of Us" поставил свой новый рекорд по просмотрам – количество потраченных на него минут только на HBO Max перевалило за 1,19 млрд, такие данные предоставил аналитичесткий сервис Nelsen.
Таким образом "The Last of Us" добрался до четвертой строчки рейтинга самых просматриваемых фильмов и сериалов в 2023 году в онлайн-кинотеатрах.
Первое же место в рейтинге занял фильм "Черная Пантера: Ваканда навеки". На него пользователи в сумме потратили 2,3 млрд минут за период всего лишь с 30 января по 5 февраля.
На втором месте уверенно расположилась комедия от Netflix "Что за люди" – 1,6 млрд минут просмотров.
На третьем – сериал "Новый Амстердам". Он догоняет лидеров с цифрой в 1,2 млрд минут, потраченных на просмотр.
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