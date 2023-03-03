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2 часа назад

Сериал "The Last of Us" побил новый рекорд по просмотрам

Мира Маркина

Сериал "The Last of Us" поставил свой новый рекорд по просмотрам – количество потраченных на него минут только на HBO Max перевалило за 1,19 млрд, такие данные предоставил аналитичесткий сервис Nelsen.

"The Last of Us" побил новый рекорд по просмотрам
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Таким образом "The Last of Us" добрался до четвертой строчки рейтинга самых просматриваемых фильмов и сериалов в 2023 году в онлайн-кинотеатрах.

Первое же место в рейтинге занял фильм "Черная Пантера: Ваканда навеки". На него пользователи в сумме потратили 2,3 млрд минут за период всего лишь с 30 января по 5 февраля.

На втором месте уверенно расположилась комедия от Netflix "Что за люди" – 1,6 млрд минут просмотров.

В The Last of Us включили сцены, снятые режиссером из России

На третьем – сериал "Новый Амстердам". Он догоняет лидеров с цифрой в 1,2 млрд минут, потраченных на просмотр.

Ранее "Рамблер" рассказывал про пять детективных сериалов, которые не захочется ставить на паузу.

Сериалы,Netflix,
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