Завершились съемки финала сериала «Флэш»

Супергеройский сериал «Флэш» завершится 3 мая выходом финальной серии. После этого проект закроют. Последний эпизод уже отсняли.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Флэш» стартовал в 2014 году и поддерживал интерес аудитории до самого финала. Это единственное шоу из вселенной «Стрелы», которое продержалось в эфире девять лет. Звезда сериала Брэндон Макнайт поделился в соцсетях фотографией «торта последнего дня», который испекли, чтобы отметить завершение сериальной саги о высокоскоростном супергерое.

Многие фанаты «Флэша» в соцсетях отдают дань уважения сериалу. Один из поклонников написал, что шоу в последние годы было сложно назвать идеальным, но оно всегда было рядом и помогало пережить любые трудности.