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2 часа назад

Клэнси Браун присоединился к актерскому составу сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Слово и Дело

Актер Клэнси Браун, известный по фильмам «Побег из Шоушенка» и «Девушка, подающая надежды», сыграет в одном проекте с Колином Фарреллом. Он присоединился к актерскому составу сериала «Пингвин».

Клэнси Браун присоединился к актерскому составу сериала «Пингвин»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

События сериала будут разворачиваться через неделю после описанного в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза. Браун получил роль одного из врагов Бэтмена — мафиози Сальваторе Марони, сообщает Variety. Этого антагониста не раз упоминали в кинокартине Ривза, но не показывали.

Фаррелл сыграет в сериале главного героя — Освальда Кобблпота (Пингвина). Также в проекте появится дочь Кармайна Фальконе София в исполнении Кристин Милиоти. Премьера «Пингвина» состоится на платформе HBO Max. Дата выхода пока не называется, поскольку съемки только стартовали.

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