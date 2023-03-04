Клэнси Браун присоединился к актерскому составу сериала «Пингвин»

Актер Клэнси Браун, известный по фильмам «Побег из Шоушенка» и «Девушка, подающая надежды», сыграет в одном проекте с Колином Фарреллом. Он присоединился к актерскому составу сериала «Пингвин».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

События сериала будут разворачиваться через неделю после описанного в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза. Браун получил роль одного из врагов Бэтмена — мафиози Сальваторе Марони, сообщает Variety. Этого антагониста не раз упоминали в кинокартине Ривза, но не показывали.