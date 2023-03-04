Завершились съемки последнего эпизода сериала «Флэш»

Съемочный процесс последнего эпизода супергеройского сериала«Флэш» подошел к концу. Финальная серия выйдет в эфире телеканала The CW в мае.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Актеры и съемочная группа отметили завершение работы надпоследней серией проекта. Актер Брэндон Макнайт, сыгравший в ленте Честера,опубликовал в личном блоге снимок с праздничным тортом. На кондитерском изделиибыл изображен логотип шоу.

«Торт последнего дня», – написал артист под публикацией.С 2014 года на экраны вышло девять сезонов «Флэша». Главного героя Барри Аллена сыграл актер Грант Гастин. Созданием супергеройского комикса занимались Грег Берланти, Эндрю Крайсберг и Джефф Джонс.