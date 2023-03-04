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59 минут назад

Завершились съемки последнего эпизода сериала «Флэш»

Слово и Дело

Съемочный процесс последнего эпизода супергеройского сериала«Флэш» подошел к концу. Финальная серия выйдет в эфире телеканала The CW в мае.

Завершились съемки последнего эпизода сериала «Флэш»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актеры и съемочная группа отметили завершение работы надпоследней серией проекта. Актер Брэндон Макнайт, сыгравший в ленте Честера,опубликовал в личном блоге снимок с праздничным тортом. На кондитерском изделиибыл изображен логотип шоу.

«Торт последнего дня», – написал артист под публикацией.С 2014 года на экраны вышло девять сезонов «Флэша». Главного героя Барри Аллена сыграл актер Грант Гастин. Созданием супергеройского комикса занимались Грег Берланти, Эндрю Крайсберг и Джефф Джонс.

Последний сезон будет состоять из 13 эпизодов. «Флэш» был одним из самых популярных сериалов на The CW.

Сериалы,Флэш,Грег Берланти,Грант Гастин,Джефф Джонс,
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