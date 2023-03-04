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1 час назад

Финал финала «Атаки титанов» выпустят осенью

Игромания.ру

Вчера состоялась премьера первого эпизода третьей части финала аниме «Атака титанов». Предзаключительную часть саги можно посмотреть на «Кинопоиске» или на Crunchyroll. Эпизод, получивший название «Гул Земли. Грешники» длится час, в то время как обычные эпизоды занимают около 20 минут.

Финал финала «Атаки титанов» выпустят осенью
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели аниме сообщили, когда мы узнаем о финале многовекового противостояния людей и грозных гигантов. Второй эпизод третьей части финального сезона будет выпущен осенью 2023 года. Точная дата пока не названа, но, судя по всему, очередное разделение заключительной части нас не ждёт. Можно ожидать, что создатели готовят ещё один часовый эпизод.

Напомним, что аниме «Атака титанов» стартовало в 2013 году. А показ финального сезона начался в 2020 году, и его первая часть в 2021 году побила мировой рекорд Гиннеса как «самый востребованный аниме-сериал».

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