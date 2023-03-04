Финал финала «Атаки титанов» выпустят осенью

Вчера состоялась премьера первого эпизода третьей части финала аниме «Атака титанов». Предзаключительную часть саги можно посмотреть на «Кинопоиске» или на Crunchyroll. Эпизод, получивший название «Гул Земли. Грешники» длится час, в то время как обычные эпизоды занимают около 20 минут.

Создатели аниме сообщили, когда мы узнаем о финале многовекового противостояния людей и грозных гигантов. Второй эпизод третьей части финального сезона будет выпущен осенью 2023 года. Точная дата пока не названа, но, судя по всему, очередное разделение заключительной части нас не ждёт. Можно ожидать, что создатели готовят ещё один часовый эпизод.