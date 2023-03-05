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1 час назад

Андрей Князев назвал "трэшовым" сериал о группе "Король и Шут"

Газета.Ruиещё 1

Экс-участник группы «Король и Шут» Андрей Князев заявил, что дважды посмотрел первые две серии шоу о группе. Его слова цитирует «НАШЕ радио».

Князев назвал "трэшовым" сериал о группе "Король и Шут"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Первые две серии я посмотрел на большом экране, и было трэшово. Потом пересматривал повторно. Вторая серия зашла в обоих случаях. Первая — со второго просмотра. В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает. Зная, что будет дальше, сильно жду следующих серий», — сказал музыкант.

Первые эпизоды сериала «Король и шут» вышли на Кинопоиске 2 марта 2023 года. Шоу рассказывает о ключевых моментах в истории петербургского рок-коллектива, а также погружает зрителя в фэнтезийный мир песен «Короля и Шута». Сам Князев активно принимал участие в создании проекта.

Сериалы,Андрей Князев,
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