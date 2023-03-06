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2 часа назад

Вышел восьмой и предпоследний эпизод сериала The Last of Us на HBO

Игромания.руиещё 3

Состоялась премьера восьмого и предпоследнего эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром выступил Али Аббаси («На границе миров») — он же снял финальную серию, которая выйдет в воскресенье.

Вышел восьмой и предпоследний эпизод сериала The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По традиции создатели шоу выпустили специальное видео, в котором авторы и актёры делятся подробностями свежего эпизода. Восьмая серия познакомила зрителей с довольно мстительной группой выживших и её лидером, Дэвидом. В серии также появился актёр Трой Бэйкер, который исполнил образ Джоэла в оригинальной игре. В сериале HBO ему досталась совершенно иная роль, но со знакомой участью.

Кроме того, для просмотра доступен тизер финала первого сезона. В девятом эпизоде должна появиться актриса Эшли Джонсон, которая сыграла Анну, мать Элли. Напомним, что сама Джонсон является оригинальной игровой Элли.

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