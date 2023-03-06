Вышел восьмой и предпоследний эпизод сериала The Last of Us

Состоялась премьера восьмого и предпоследнего эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром выступил Али Аббаси ( «На границе миров» ) — он же снял финальную серию, которая выйдет в воскресенье.

По традиции создатели шоу выпустили специальное видео, в котором авторы и актёры делятся подробностями свежего эпизода. Восьмая серия познакомила зрителей с довольно мстительной группой выживших и её лидером, Дэвидом. В серии также появился актёр Трой Бэйкер, который исполнил образ Джоэла в оригинальной игре. В сериале HBO ему досталась совершенно иная роль, но со знакомой участью.