Рецензия на комедийный сериал "Экстраординарная"

В конце января почти незаметно на Hulu вышел комедийный сериал «Экстраординарная» про современный мир, в котором у всех, кроме главной героини, есть суперспособности. За полтора месяца, благодаря сарафанному радио, скромная премьера превратилась в большой стриминговый хит, который уже продлили на 2 сезон. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о шоу, которое вслед за героиней ощутило нехватку супернавыка — найти в череде бесконечных гэгов пространство для зрелой драмы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Экстраординарная» начинается со сцены собеседования, во время которого главная героиня Джен подпадает под чары хэдхантера и выдает ей всю правду: как доехала до офиса, почему не выспалась и что вообще с ней не так. Удивляться таким откровениям не стоит: просто у сотрудницы отдела кадров есть суперспособность — рядом с ней люди не могут лгать. Исповедь Джен играет против нее — пристыженной и без оффера, ей остается только пуститься в странствие по шумным улицам Лондона, наблюдая за тем, как у всех вокруг есть уникальные способности: от несостоявшегося бойфренда, способного доводить других до оргазма одним лишь прикосновением, до сводной сестры, наделенной суперсилой, крошащей все на своем пути.

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В съемной квартире Джен готовы утешить ее соседи: непутевый Каш, умеющий ненадолго отматывать время назад и мечтающий собрать свой отряд супергероев, и лучшая подруга Кэрри, проводница для уже умерших людей. Вместе этой троице предстоит разобраться в причинах «бракованности» Джен, которой уже 25, часики тикают, а никаких суперспособностей у нее все еще нет.

«Экстраординарная» — настоящий калейдоскоп человеческой странности. Стоит за этим проектом шоураннерка Эмма Моран — бывшая стендап-артистка, в 2020-м переквалифицировавшаяся в сценаристку и продюсерку. Ее «Экстраординарная» была написана и представлена боссам Disney+ еще в 2021 году, но терпеливо дожидалась своего часа почти два года.

Проект, который собрал восторженную оценку критиков и зрителей за смелый (и часто переходящий за рамки приличия) юмор и героев, которые даже не пытаются скрыть свою неприспособленность к жизни, сравнивают с «Дрянью» Фиби Уоллер-Бридж. Но, если присмотреться, сходство двух этих историй слишком поверхностно, чтобы принять его за истину.

«Дряни» удавалось в этой бесконечной хохме находить место для драмы, которая и объясняла странности и жизненную неустроенность персонажей. Главная героиня с помощью юмора, конечно же, отшучивалась от своих проблем, но, когда сарказм лишался своей волшебной силы, она сбрасывала с лица натужную улыбку и смотрела своему горю прямо в лицо. Ей приходилось справляться со смертью лучшей подруги (к которой она была косвенно причастна), выдерживать бесконечные словесные баталии с токсичной мачехой (восхитительная Оливия Колман) и бороться за душевную близость с сестрой. А когда во втором сезоне шоу к этому еще добавилась любовная линия со священником, «Дрянь» превратилась в эталонный пример драмеди, в котором истеричный смех переходит в горькие слезы — но ведь так душу и лечат.

Всех этих изысков трагедии «Экстраординарная» лишена. Это по-своему оригинальное шоу, решившее высмеять феномен супергероики, которой мы уже пресытились и которая начала страдать от собственной избыточности.

Как пародия на проекты Marvel и DC детище Моран работает, но как самостоятельное произведение, в котором кроме череды бесконечных «гэгов за 300» находится место для более серьезной драматургии, — нет. Диапазон переживаний Джен ограничивается ее поиском собственных суперспособностей с одной лишь мотивацией — быть такой, как все. В ее семье царит покой (да, есть напряжение со сводной сестрой, но кто не собачился со своим сиблингом по молодости?), все друзья живы, а любовная линия лишена самобытной химии.