Восьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

Сегодня, 6 марта, вышел новый эпизод сериала «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us. Издание IGN уже по традиции выпустило ролик, в котором сравнило сцены из оригинала с работой Крейга Мейзина.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как и в прошлых сериях, можно отметить любовь создателей шоу к игре. Авторы используют схожие приёмы при съёмке, копируют некоторые культовые фразы из диалогов и так далее.

Зрители поставили восьмому эпизоду The Last of Us наивысшую оценку из всех серий шоу — на iMDB у него 9,6 балла из 10. Ранее в рейтинге лидировала пятая серия (9,5/10).