Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
42 минуты назад

Сходство поражает: восьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

Чемпионат.com

Сегодня, 6 марта, вышел новый эпизод сериала «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us. Издание IGN уже по традиции выпустило ролик, в котором сравнило сцены из оригинала с работой Крейга Мейзина.

Восьмой эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как и в прошлых сериях, можно отметить любовь создателей шоу к игре. Авторы используют схожие приёмы при съёмке, копируют некоторые культовые фразы из диалогов и так далее.

Зрители поставили восьмому эпизоду The Last of Us наивысшую оценку из всех серий шоу — на iMDB у него 9,6 балла из 10. Ранее в рейтинге лидировала пятая серия (9,5/10).

Девятый эпизод станет последним в первом сезоне сериала и выйдет 13 марта. Посмотреть The Last of Us можно на сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России он не работает.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий