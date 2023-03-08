Лучшие сериалы про женщин: подборка последних лет

Сильные, смелые, отчаянные, жизнерадостные, самостоятельные — все это про главных героинь сериалов (и немного про нас с вами), которые мы собрали в нашей праздничной подборке.

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Какие сериалы о женщинах вдохновят, рассмешат и даже запутают, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

Культовый драматический сериал Марка Черри рассказывает о четырех современных домохозяйках, которые живут в американском пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти. Какие секреты, спрятанные за наглухо закрытыми дверями этого благополучного района, выйдут наружу?

«Милые обманщицы» (2010 – 2017)

Сериал рассказывает о четырех девушках — Спенсер, Ханне, Арии и Эмили, дружба которых прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после инцидента девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима «A», который знает все их секреты — включая те, которые знала только Элисон — и угрожает их раскрытием. Но их подруга мертва. Кто же отправляет эти сообщения?

«Дрянь» (2016 – 2019)

Фиби Уоллер-Бридж (она же выступила сценаристом) в роли остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями девушки, которая до сих пор так и не нашла своего предназначения в жизни, а посему, пытаясь хоть что-то изменить в своей сумасшедшей жизни, все время попадает во всевозможные неприятности. Казалось бы, вот она жизнь типичной неудачницы, но наша героиня упорно продолжает гнуть свою линию, даже не пытаясь принять помощь и советы окружающих.

Кадр из сериала "Дрянь"

«Большая маленькая ложь» (2017 – 2019)

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Хорошие девчонки» (2018 – 2021)

Три домохозяйки оказались в очень затруднительном положении: у них нет денег, чтобы платить по счетам, а у одной еще и больная дочь. Отчаявшись, они вооружаются игрушечным пистолетом и идут грабить супермаркет. Выручка оказывается значительно выше ожидаемой, и женщин затягивает мир криминала.

Кадр из сериала "Хорошие девчонки"

«Убивая Еву» (2018 – 2022)

Остроумный шпионский проект (снимали Великобритания и Италия) рассказывает о Вилланель — хрупкой девушке с лучезарной улыбкой, а еще профессиональной и на редкость изобретательной наемной убийце. Однажды ее действия попадают в поле зрения аналитика MI5 Евы Поластри, обычной женщины без каких-либо выдающихся способностей. Столкновение агента и социопатки окажется увлекательным соперничеством, в котором ошибка каждой может оказаться роковой. В главных ролях Джоди Комер и Сандра О.

«Прощай навсегда» (2019 – …)

Джен продает недвижимость, а потому ее домом и детьми занимается супруг. Правда, все заканчивается, когда его насмерть сбивает, а водитель скрывается с места преступления. Пытаясь совладать с горем и яростью, Джен начинает ходить в группу психологической поддержки, где и знакомится со смешливой и доброй Джуди. Женщина тоже недавно потеряла любимого человека — и вместе с Джен они пытаются начать жизнь заново.

Кадр из сериала "Прощай навсегда"

«И повсюду тлеют пожары» (2020)

Элена Ричардсон живет с мужем и детьми в тихом городе Шейкер Хайтс, где все буквально помешаны на порядке и чистоте. Однажды героиня встречает Мию Уоррен — художницу и фотографа, которая приехала с дочерью Перл и временно живет в машине. Элена решает помочь новой подруге, но постепенно это приводит к серьезным проблемам. Сериал основан на одноименном бестселлере Селесты Инг. В главных ролях: Риз Уизерспун, Карри Вашингтон и другие.

Кадр из сериала "И пока тлеют пожары"

«Джинни и Джорджия» (2021 – …)

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Детективу Мейр Шиэн предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос. Среди личных проблем женщины — развод, сын, покончивший жизнь самоубийством, и невестка, страдающая героиновой зависимостью, которая борется за опеку над своим сыном и внуком Мейр.