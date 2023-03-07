Что не так с «Шаляпиным»?

На канале «Россия 1» завершился показ сериала о легендарном оперном певце.
А вот обсуждения, каким получилось это кино, в самом разгаре. Зрителей зацепило. Есть восторженные отзывы. Но негативных все-таки больше...
Одну из самых суровых рецензий, с которой согласились многие из тех, кто посмотрел сериал, опубликовал Юрий Лоза:
- Даже удивительно, как можно снять сериал про Шаляпина, ничего толком не рассказав о великом артисте, совершившем переворот в оперном искусстве! Не показать ни его обучение, ни его становление, ни его муки творчества, да вообще ничего не сказать о том тяжелом труде, без которого на сцене делать нечего. Певец появился как бы из ничего и сразу начал куролесить. Создается такое впечатление, что фильм снимался в кабаке и о кабаке, а все артисты отрабатывали рекламу питейного заведения. Думаю, западному зрителю это понравится, ведь Россия опять представлена большой загульной деревней. Ну и вокальная часть... Друзья мои, если нет в стране баса, способного воссоздать шаляпинское пение, то, может быть, подождать, когда появится? Для того чтобы рассказать о фигуре такого масштаба, как Федор Иванович, мало найти артиста того же роста.
Зрители этот разбор активно поддержали: «А Шаляпин тут неважен. Был заказ на скандальный сериал со знаменитостью. Крутанули рулетку - выпало на Шаляпина», «В России давно кино - это не искусство. А коммерция, аттракцион за деньги...», «Думал, только мне противно смотреть... Все ждал, когда уже начнут раскрывать душу героя. И все никак», «Обидно за державу. Сочинили такую пошлую безвкусицу».
Надо отметить, что одобрительные отклики несколько теряются в плотной массе ругательных.
- При всех минусах и недочетах сериала один очень важный плюс в нем надо бы отметить, - говорит оперный певец, баритон, победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. - Я имею в виду выбор артиста, который пел в этом сериале «за Шаляпина». Ильдар Абдразаков, по моему убеждению, пел вполне на уровне Шаляпина. Ильдара и его возможности я знаю. Слышал его вживую. Он поет в разных театрах мира, у него очень высокий уровень. То, что он делает как бас, достойно уважения. Более того, его ведь не случайно пригласили на роль «голос Шаляпина». В свое время он сыграл Шаляпина в фильме «Елки 1914». Кстати, я тоже ездил на кастинг. Но режиссер сказал, что выгляжу слишком молодо для Шаляпина. А вот Ильдар подошел на эту роль как нельзя лучше. Поэтому неудивительно, что он пел и в этом байопике... В любом случае, такие сериалы нужны. Ну вот про Муслима Магомаева был сериал. Тоже были разные отзывы. Но все ведь с интересом посмотрели. Я не отрываясь посмотрел. Я знаком с его супругой Тамарой Ильиничной Синявской, так как учился в ГИТИСе, а она там преподавала. Для меня была очень интересна интерпретация некоторых событий из его жизни, о которых я знал не из фильма... А сколько критики было в адрес фильма «Спасибо, что живой»! Мой отец, который был фанатом Высоцкого, начитавшись отзывов в интернете, не хотел этот фильм смотреть. Но я настоял, отвел его на сеанс. И он ничего в этой картине не осудил. Не думаю, что команда, снимавшая сериал про Шаляпина, намеревалась как-то очернить его имя. Наоборот, хотели показать его величие. Ну кому-то кажется, что величия там маловато... Зато всколыхнули массовый интерес к
- Поначалу мне этот сериал очень понравился, а потом как-то впечатление смазалось, - признался нам заслуженный артист РФ, оперный певец, солист Большого театра Вадим Тихонов. - Недотянули его до должного уровня. Или деньжат не хватило, или еще чего-то... Хотя тема-то очень хорошая! Я сам в свое время мечтал снять фильм о Шаляпине. Поэтому тщательно изучал все, что с ним связано. В итоге в сериале мне были заметны некоторые ляпы. И то, что создатели пренебрегли некоторыми историями из его жизни, которые я бы непременно включил в фильм. А ведь у Шаляпина есть автобиография, которая сама просится в сценарий! Я бы показал, например, историю, как они с Максимом Горьким поступали в хор. И Горького взяли, а Шаляпина нет! Это же интересный, парадоксальный факт. Но авторы сериала, наверное, подумали, что как-то принизят этим Шаляпина. А Шаляпин был ведь очень сложным человеком!.. Однажды Шаляпин приехал в один город, пел там в спектакле «Борис Годунов». И вот он идет по театру после спектакля, весь такой великий. И подходит к нему простой хорист - его страстный поклонник и, смущаясь, просит автограф. А Шаляпин, который, видимо, не вышел из образа Годунова, громовым голосом пророкотал: «Кто это? Почему он здесь? Кто позволил?» Унизил человека и никакого автографа не дал. А этот хорист на следующий день повесился в своей гримерке, которая вся была увешана портретами Шаляпина... Вот из разных таких мелочей, из деталей можно было бы сделать более широкое полотно, более объемный, что ли, образ Шаляпина, чем тот, который получился. Акцент сделали на том, как он разрывался на две семьи. А мне кажется, надо было дать больше творчества. Этого не хватило в сериале.
Но надо заметить, что фильм про Шаляпина - это очень дорогое удовольствие. Там должно быть много зарубежных съемок... Там вообще все очень затратно! Ну например, Шаляпин был франтом. Он такие шубы носил! Есть даже картина его друга Бориса Кустодиева, где певец изображен в роскошной шубе. А в сериале на шубе сэкономили. Воротник только выглядит более-менее, а в остальном... Чувствуется, что деньги распределить равномерно на все не получилось. Где-то пришлось ужать расходы. Еще мне кажется, что все получилось затянуто, можно было бы сделать короче. Но ярче.