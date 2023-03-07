Что не так с «Шаляпиным»?

- При всех минусах и недочетах сериала один очень важный плюс в нем надо бы отметить, - говорит оперный певец, баритон, победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. - Я имею в виду выбор артиста, который пел в этом сериале «за Шаляпина». Ильдар Абдразаков, по моему убеждению, пел вполне на уровне Шаляпина. Ильдара и его возможности я знаю. Слышал его вживую. Он поет в разных театрах мира, у него очень высокий уровень. То, что он делает как бас, достойно уважения. Более того, его ведь не случайно пригласили на роль «голос Шаляпина». В свое время он сыграл Шаляпина в фильме «Елки 1914». Кстати, я тоже ездил на кастинг. Но режиссер сказал, что выгляжу слишком молодо для Шаляпина. А вот Ильдар подошел на эту роль как нельзя лучше. Поэтому неудивительно, что он пел и в этом байопике... В любом случае, такие сериалы нужны. Ну вот про Муслима Магомаева был сериал. Тоже были разные отзывы. Но все ведь с интересом посмотрели. Я не отрываясь посмотрел. Я знаком с его супругой Тамарой Ильиничной Синявской, так как учился в ГИТИСе, а она там преподавала. Для меня была очень интересна интерпретация некоторых событий из его жизни, о которых я знал не из фильма... А сколько критики было в адрес фильма «Спасибо, что живой»! Мой отец, который был фанатом Высоцкого, начитавшись отзывов в интернете, не хотел этот фильм смотреть. Но я настоял, отвел его на сеанс. И он ничего в этой картине не осудил. Не думаю, что команда, снимавшая сериал про Шаляпина, намеревалась как-то очернить его имя. Наоборот, хотели показать его величие. Ну кому-то кажется, что величия там маловато... Зато всколыхнули массовый интерес к