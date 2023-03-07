Названа дата выхода сериала о боях без правил "Колотушка"

"Колотушка" — это "братский" сериал, в нем есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде", — рассказывает о сериале исполнитель главной роли Пынзару.