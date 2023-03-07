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3 часа назад

Названа дата выхода сериала о боях без правил "Колотушка"

Газета.Ruиещё 1

Первые серии нового драмеди "Колотушка" выйдут 23 марта 2023 года в онлайн-кинотеатре Premier, рассказали в пресс-службе стримингового сервиса.

Названа дата выхода сериала о боях без правил "Колотушка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета сериала - история двух братьев, вынужденных участвовать в боях без правил ради выплаты долга: один брат, выросший типичным положительным человеком, вынужден заменить на ринге второго.

Тренировки актеров, а также съемки сериала о поп-ММА проходили на площадке популярной бойцовской лиги "Наше дело".

Режиссером проекта стал Миша Маралес.

В ролях снялись Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Безряднова Ирина, Таша Цветкова и другие.

"Колотушка" — это "братский" сериал, в нем есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде", — рассказывает о сериале исполнитель главной роли Пынзару.

Сериалы,Ирина Безряднова,Сергей Степин,Андрей Пынзару,Лукерья Ильяшенко,Михаил Евланов,
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