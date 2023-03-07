В Нью-Йорке начались съемки сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Проект HBO об одном из самых ярких отрицательных героев «Бэтмена» включит восемь эпизодов.

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Колин Фаррелл вернулся с полноценным гримом в образ Освальда Кабблпоте на съёмках сериала «Пингвин» в Нью-Йорке. Актёр был замечен уличными фотографами в блейзере насыщенного фиолетового цвета в сочетании с длинным коричневым пальто-тренчем.

На съёмках к Фарреллу присоединилась Кристин Милиоти. Она исполняет роль Софии Фальконе – дочери готэмского криминального авторитета Кармайна Фальконе (Джон Туртуро).

Подробности сюжета нового проекта пока держатся в секрете, но события в нём будут разворачиваться после затопления Готэма, которым завершился недавний фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Город в «Пингвине» погрузится в хаос после смерти Кармайна.