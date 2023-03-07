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1 час назад

Дженна Ортега станет исполнительным продюсером второго сезона «Уэнсдей»

Чемпионат.com

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала героиней американского издания журнала Elle. Она провела фотосессию и дала большое интервью, в том числе рассказав о своей новой роли в продолжении популярного шоу Netflix.

Дженна Ортега станет продюсером второго сезона «Уэнсдей»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во втором сезона Ортега будет совмещать роль в сериале и позицию исполнительного продюсера. Актриса также заявила, что в детстве мечтала работать без перерыва, но теперь хочет немного расслабиться перед съёмками.

В этом году есть свободный месяц, который я хочу использовать как отпуск. Буду путешествовать — просто собираюсь спрятаться на некоторое время. Хотя мне приходится подстраиваться под график, чтобы убедиться, что я могу не работать в это время.

Девушка также призналась, что очень боится разочаровать других вокруг, что заставляет её выкладываться в каждом деле.

Сериалы,Дженна Ортега,Netflix,
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