Стартовали съемки сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Сейчас съёмки проходят американском городе Йонкерс, который располагается в штате Нью-Йорк. Снимать шоу будут почти год . В итоге выйдет 18 полноценных эпизодов.

В «Сорвиголове: Рождённый заново» главную роль вновь играет Чарли Кокс. Изначально актёр воплотил героя в сериале «Сорвиголова» от Netflix. После его персонаж закрепился в киновселенной Marvel, отметившись в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Кокс недавно заявил, что характер слепого борца за справедливость в грядущем сериале не изменится.