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53 минуты назад

Стартовали съемки сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Чемпионат.comиещё 5

Съёмки супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» уже стартовали. Издание News 12 The Bronx поделилось первым видео со съёмок шоу.

Стартовали съемки сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас съёмки проходят американском городе Йонкерс, который располагается в штате Нью-Йорк. Снимать шоу будут почти год. В итоге выйдет 18 полноценных эпизодов.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат News 12 The Bronx.

В «Сорвиголове: Рождённый заново» главную роль вновь играет Чарли Кокс. Изначально актёр воплотил героя в сериале «Сорвиголова» от Netflix. После его персонаж закрепился в киновселенной Marvel, отметившись в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Кокс недавно заявил, что характер слепого борца за справедливость в грядущем сериале не изменится.

К Коксу присоединился Джон Бернтал — он вернулся в роли Карателя. А Винсенту Д'Онофрио снова доверили антагониста Амбала.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года.

Сериалы,Сорвиголова,Чарли Кокс,Джон Бернтал,Винсент Д'онофрио,Netflix,
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