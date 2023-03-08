Съемки сериала о географе Арсеньеве начнутся осенью

Многосерийный художественный фильм об исследователе Дальнего Востока, писателе и путешественнике Владимире Арсеньеве начнут снимать в середине сентября. В главной роли выступит народный артист России Евгений Миронов, как он сам сообщил ТАСС.

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Над проектом работает студия "Третий Рим", которой руководит Евгений Миронов. Он сыграет открывателя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, режиссером будет Дмитрий Киселев, снявший "Время первых". Операторскую работу доверили Владимиру Баште. Сейчас, по словам Миронова, идет кастинг на роли в фильме.

Сериал снимают с помощью Приморского края и российского Министерства культуры. Подходящие локации нашли в Приморье и Санкт-Петербурге. Там, по словам Миронова, съемочная команда создаст атмосферу Владивостока в 1907 году:

"Это и сам город, и тайга, и переправа через реки".

Исполнитель главной роли отмечает, что планируется создать не биографический фильм, а историческую драму. Согласно планам, съемки начнутся в середине сентября и завершатся в феврале-марте 2024 года.