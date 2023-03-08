Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Съемки сериала о географе Арсеньеве начнутся осенью

Мира Маркина

Многосерийный художественный фильм об исследователе Дальнего Востока, писателе и путешественнике Владимире Арсеньеве начнут снимать в середине сентября. В главной роли выступит народный артист России Евгений Миронов, как он сам сообщил ТАСС.

Съемки сериала о географе Арсеньеве начнутся осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Над проектом работает студия "Третий Рим", которой руководит Евгений Миронов. Он сыграет открывателя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, режиссером будет Дмитрий Киселев, снявший "Время первых". Операторскую работу доверили Владимиру Баште. Сейчас, по словам Миронова, идет кастинг на роли в фильме.

Сериал снимают с помощью Приморского края и российского Министерства культуры. Подходящие локации нашли в Приморье и Санкт-Петербурге. Там, по словам Миронова, съемочная команда создаст атмосферу Владивостока в 1907 году:

"Это и сам город, и тайга, и переправа через реки".

Исполнитель главной роли отмечает, что планируется создать не биографический фильм, а историческую драму. Согласно планам, съемки начнутся в середине сентября и завершатся в феврале-марте 2024 года.

Андрей Миронов: биография звезды и лучшие роли

Ранее "Рамблер" писал о том, какой образ Карла Лагерфельда создал его биограф.

Сериалы,Время первых,Владимир Арсеньев,Владимир Башта,Андрей Миронов,Евгений Миронов,Карл Лагерфельд,Дмитрий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий