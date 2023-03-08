Netflix подтвердил производство сериала о певце-педофиле Гари Глиттере

Стриминг Netflix работает над проектом о поп-исполнителе Гари Глиттере, приговоренного к 16 годах тюремного заключения за педофилию. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, рабочее название фильма «Охота на Гари Глиттера». Он расскажет о суде над музыкантом, а также его преступлениях. В шоу примут участие журналисты, преследовавшие певца и сообщившие властям о его местонахождении в Юго-Восточной Азии.