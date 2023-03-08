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1 час назад

Netflix подтвердил производство сериала о певце-педофиле Гари Глиттере

Газета.Ru

Стриминг Netflix работает над проектом о поп-исполнителе Гари Глиттере, приговоренного к 16 годах тюремного заключения за педофилию. Об этом сообщает Deadline.

Netflix подтвердил производство сериала о певце-педофиле Гари Глиттере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, рабочее название фильма «Охота на Гари Глиттера». Он расскажет о суде над музыкантом, а также его преступлениях. В шоу примут участие журналисты, преследовавшие певца и сообщившие властям о его местонахождении в Юго-Восточной Азии.

Режиссером проекта выступит Сэм Хобкинсон, а продюсером — Камми Миллард.

Над проектом о Глиттере, помимо Netflix, также работают Amazon Prime Video и ITV.

Сериалы,Netflix,Amazon,
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