Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
49 минут назад

Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале о модельере

Газета.Ru

Актер Даниэль Брюль сыграет главную роль в байопике о модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Variety.

Брюль сыграет Лагерфельда в сериале о модельере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал из шести эпизодов расскажет о творческом пути Лагерфельда в мире высокой парижской моды 1970-х годов. Модельер стал главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и своего собственного лейбла.

Наряду с Брюлем в роли Лагерфельда в сериале для Disney+ снимется Арно Валуа в роли Ива Сен-Лорана, Алекс Лутц в роли делового партнера Сен-Лорана Пьера Берже. Также в проекте появится Аньес Жауи в роли Габи Агион, основательницы бренда Chloé, которая помогла Лагерфельду с карьерой модельера.

Сериалы,Аньес Жауи,Даниэль Брюль,Карл Лагерфельд,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий