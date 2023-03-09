Брюль сыграет Лагерфельда в сериале о модельере

Актер Даниэль Брюль сыграет главную роль в байопике о модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Variety.

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Сериал из шести эпизодов расскажет о творческом пути Лагерфельда в мире высокой парижской моды 1970-х годов. Модельер стал главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и своего собственного лейбла.