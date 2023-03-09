Режиссер «Сидоровых» рассказал о нюансах написанного нейросетью сериала

Нейросеть создала сценарий сериала «Сидоровы», однако готовый вариант было нельзя брать в работу без человеческого вмешательства. Об этом в интервью «Слово и Дело» заявил режиссер Сергей Знаменский.

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Знаменский при изучении сценария столкнулся с рядом недочетов. И хотя рабочая команда старалась сохранить уникальность проекта, созданного искусственным интеллектом, с отсутствием логики в некоторых эпизодах нужно было что-то делать.

«Мы стараемся минимизировать любые правки, а идем другим путем: берем ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами ее оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы ее ищем и добавляем», — заметил режиссер.

Сергей Знаменский считает, если бы он взялся снимать проект без внесения правок, итоговый вариант получился бы похожим на «театр пластиковых болванчиков». В этом случае было бы бессмысленно приглашать на роли опытных актеров.