Зарубежные сериалы о царской России, ставшие скандальными

Период царской России часто становится вдохновением для режиссеров. До сих пор остается много недосказанности об этих временах, а решения правителей трактуются неоднозначно. Можно долго разговаривать о взлетах и падениях прошлого, что и делают создатели некоторых картин.

Фото: Кадр из сериала "Последние цари" Кадр из сериала "Последние цари"

Однако зрители уверены, что нельзя снять сериал, если не погрузиться в работу с менталитетом жителей страны. Иначе режиссеры рискуют попасть в скандалы с многочисленными киноляпами и фактическими ошибками.

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О самых скандальных зарубежных сериалах про царскую Россию — в материале “Рамблера”.

“Последние цари” (2019)

Зрителям сериал был представлен как исторический и документальный. В нем рассказывается история семьи Романовых. Повествование состоит из двух сюжетных линий: в одной в Берлине объявляется девушка, которая объявляет себя Анастасией, наследницей царского престола. Другая сюжетная линия рассказывает о жизни семьи Романовых до расстрела.

С первых же серий после выхода сериал подвергался критике из-за киноляпов и исторических неточностей. Например, в одном из кадров с надписью “Москва, 1905 год” показывают Красную площадь с мавзолеем Ленина. Цвет Кремля был красным, несмотря на то, что доподлинно известно, что в эти времена сохранялись следы побелки. Многие здания, показанные в сериале, не имеют ничего общего с царской Россией.

“Великая” (2020)

Один из наиболее популярных сюжетов — рассказ истории императрицы Екатерины Великой. Действие сериала начинается с ее путешествия в Москву и продолжается захватом власти и началом правления. Стоит отметить, что создатели изначально не претендовали на историческую точность и не заявляли о сериале как о документальном.

Тем не менее, проект подвергся критике, главным образом из-за того, что там нет ни единой исторической точности. После того, как зрители раскритиковали создателей, критики решили высказаться и отметили, что не стоит воспринимать повествование всерьез. Позднее режиссер отметил, что сериал был создан в юмористических целях, поэтому не стоит воспринимать его как пособие по изучению истории России.

“Корона” (2016)

Кадр из сериала "Корона"

Преимущественно сериал рассказывает про британскую королевскую семью, но в одном из сезонов создатели затронули рассказ о царской России. По сюжету британская королевская семья отказывается эвакуировать семью Николая из России, из-за чего они становятся жертвами расстрела. После чего этот инцидент становится предметом натянутых отношений России и Великобритании в 90-х годах.