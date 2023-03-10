Вышел трейлер мини-сериала "Последнее, что он сказал мне"

Опубликован трейлер мини-сериала "Последнее, что он сказал мне" по одноименному роману Лоры Дейв. В работе над сериалом приняла участие и сама писательница.

Это история о женщине, которая долгие годы живет с мужчиной своей мечты и его дочерью от первого брака. Но однажды семейная идиллия рушится - муж бесследно исчезает. Женщина с 16-летней падчерицей начинают его искать, и тут выясняется, что мужчина - совсем не тот, за кого себя выдавал.