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45 минут назад

Вышел трейлер мини-сериала "Последнее, что он сказал мне"

Российская Газета

Опубликован трейлер мини-сериала "Последнее, что он сказал мне" по одноименному роману Лоры Дейв. В работе над сериалом приняла участие и сама писательница.

Это история о женщине, которая долгие годы живет с мужчиной своей мечты и его дочерью от первого брака. Но однажды семейная идиллия рушится - муж бесследно исчезает. Женщина с 16-летней падчерицей начинают его искать, и тут выясняется, что мужчина - совсем не тот, за кого себя выдавал.

В главной роли - Дженнифер Гарнер. Отметим, что ранее роль женщины, которая ищет своего пропавшего супруга, прочили Джулии Робертс. Муж с небезупречной биографией - Николай Костер-Вальдау, падчерица - восходящая звезда американского кинематографа - Энгаури Райс.

Премьера - 14 апреля на Apple+.

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