"Загадай любовь" получит сериал-экранизацию

По бестселлеру автора популярных подростковых романов Аси Лавринович "Загадай любовь" снимают одноимённый сериал.
Герои - "обычные старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее".
Режиссер восьмисерийной мелодрамы - Ольга Акатьева ("Предпоследняя инстанция", "Соври мне правду").
В главных ролях - студенты Московской театральной Школы Олега Табакова Нелли Хапёрская и Олег Кочетов.
В сериале также снимаются Татьяна Васильева, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Елена Панова и другие.
Премьера - в онлайн-кинотеатре Okko запланирована на конец 2023 года.