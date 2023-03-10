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1 час назад

Подростковый бестселлер Аси Лавринович "Загадай любовь" получит сериал-экранизацию

Российская Газета

По бестселлеру автора популярных подростковых романов Аси Лавринович "Загадай любовь" снимают одноимённый сериал.

"Загадай любовь" получит сериал-экранизацию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Герои - "обычные старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее".

Режиссер восьмисерийной мелодрамы - Ольга Акатьева ("Предпоследняя инстанция", "Соври мне правду").

В главных ролях - студенты Московской театральной Школы Олега Табакова Нелли Хапёрская и Олег Кочетов.

В сериале также снимаются Татьяна Васильева, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Елена Панова и другие.

Премьера - в онлайн-кинотеатре Okko запланирована на конец 2023 года.

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