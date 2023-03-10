7 сериалов, которые стоит посмотреть в выходные

Жизнь Фёдора Шаляпина, вампиры из Смоленска и фильм о маньяке, основанный на реальных событиях: «Клопс» сделал подборку сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Фото: Кадр из сериала "Раневская" Кадр из сериала "Раневская"

1. «Содержанки» 18+

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На экраны вернулись «Содержанки» театрального режиссёра Константина Богомолова. В новом сезоне местом действия станет город на Неве. История начинается с убийства одного из криминальных авторитетов на «Белой вечеринке». Дело расследует принципиальный молодой следователь.

2. «Раневская» 16+

Фаина Фельдман сбегает из дома, чтобы стать артисткой. Столица не встречает девушку с распростёртыми объятиями, но талантливая актриса всё-таки получает работу в театре. Фаина отказывается стать любовницей человека со связями и, попав под покровительство известной балерины, едет работать в провинциальный театр.

Актриса остаётся верной своему призванию до конца — ни революция, ни начавшаяся затем война не заставят Фаину отказаться сойти с пути к большой сцене. Надеясь, что её увидит эмигрировавший за рубеж отец, она начинает сниматься в кино и обретает мировую известность.

3. Надвое 18+

Двое москвичей приезжают в командировку в Санкт-Петербург и заводят романы. Женатый герой Данилы Козловского влюбляется в скромную Иру, а Казанова Александр Петров подпадает под влияние чувств и селит в своей московской квартире виолончелистку Настю. Девушка хочет обосноваться в столице.

4. Вампиры средней полосы 18+

Новый сезон сериала о жизни клана вампиров из Смоленска. Герои сталкиваются с людьми, которые пытаются делать бизнес на вакцине из крови вурдалаков, и заботятся о своей семье. Некоторых её членов подозревают в убийствах, а за смерть человека вампиры расплачиваются жизнью одного из собратьев. Главу клана играет Юрий Стоянов: в качестве жертв он выбирает, к примеру, алчных компьютерных мастеров — не жалко набрать и целую ванну крови этих мошенников.

Двое исполнителей главных ролей в сериале родом из Калининграда. Анну, вампира-следователя, сыграла актриса Анастасия Стежко, врача — Артём Ткаченко.

5. Шаляпин 12+

Отец попытался отдать маленького Фёдора в посыльные, но мальчик мечтал только о большой сцене. Попав в Москву, Федя получает возможность выступить на концерте. Паренька замечает владелец частной оперы Савва Мамонтов.

Став звездой, Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле. Ради мужа та оставляет карьеру, но тихое семейное счастье разрушает поклонница певца Мария.

6. Ева, рожай! 18+

Сильная и независимая преподавательница танцев Ева часто работает сверхурочно — ей приходится заменять бесконечно уходящих в декрет коллег. Однажды девушка узнаёт, что мужчина её жизни завёл семью и стал отцом. Это событие подталкивает её забеременеть во что бы то ни стало.

7. Фишер 18+