Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

7 сериалов, которые стоит посмотреть в выходные

Клопс.Ru

Жизнь Фёдора Шаляпина, вампиры из Смоленска и фильм о маньяке, основанный на реальных событиях: «Клопс» сделал подборку сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

7 сериалов, которые стоит посмотреть в выходные
Фото: Кадр из сериала "Раневская"Кадр из сериала "Раневская"

1. «Содержанки» 18+

Видео дня

На экраны вернулись «Содержанки» театрального режиссёра Константина Богомолова. В новом сезоне местом действия станет город на Неве. История начинается с убийства одного из криминальных авторитетов на «Белой вечеринке». Дело расследует принципиальный молодой следователь.

2. «Раневская» 16+

Фаина Фельдман сбегает из дома, чтобы стать артисткой. Столица не встречает девушку с распростёртыми объятиями, но талантливая актриса всё-таки получает работу в театре. Фаина отказывается стать любовницей человека со связями и, попав под покровительство известной балерины, едет работать в провинциальный театр.

Актриса остаётся верной своему призванию до конца — ни революция, ни начавшаяся затем война не заставят Фаину отказаться сойти с пути к большой сцене. Надеясь, что её увидит эмигрировавший за рубеж отец, она начинает сниматься в кино и обретает мировую известность.

3. Надвое 18+

Двое москвичей приезжают в командировку в Санкт-Петербург и заводят романы. Женатый герой Данилы Козловского влюбляется в скромную Иру, а Казанова Александр Петров подпадает под влияние чувств и селит в своей московской квартире виолончелистку Настю. Девушка хочет обосноваться в столице.

4. Вампиры средней полосы 18+

Новый сезон сериала о жизни клана вампиров из Смоленска. Герои сталкиваются с людьми, которые пытаются делать бизнес на вакцине из крови вурдалаков, и заботятся о своей семье. Некоторых её членов подозревают в убийствах, а за смерть человека вампиры расплачиваются жизнью одного из собратьев. Главу клана играет Юрий Стоянов: в качестве жертв он выбирает, к примеру, алчных компьютерных мастеров — не жалко набрать и целую ванну крови этих мошенников.

Двое исполнителей главных ролей в сериале родом из Калининграда. Анну, вампира-следователя, сыграла актриса Анастасия Стежко, врача — Артём Ткаченко.

5. Шаляпин 12+

Отец попытался отдать маленького Фёдора в посыльные, но мальчик мечтал только о большой сцене. Попав в Москву, Федя получает возможность выступить на концерте. Паренька замечает владелец частной оперы Савва Мамонтов.

Став звездой, Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле. Ради мужа та оставляет карьеру, но тихое семейное счастье разрушает поклонница певца Мария.

6. Ева, рожай! 18+

Сильная и независимая преподавательница танцев Ева часто работает сверхурочно — ей приходится заменять бесконечно уходящих в декрет коллег. Однажды девушка узнаёт, что мужчина её жизни завёл семью и стал отцом. Это событие подталкивает её забеременеть во что бы то ни стало.

7. Фишер 18+

Документальная история о маньяке Сергее Головкине, который орудовал с 1986 по 1992 год в Одинцовском районе Москвы. Жертвами преступника стали 11 мальчиков. Детей он насиловал и убивал. В 1996 году изверга приговорили к смертной казни и расстреляли. Дело расследуют трое молодых сотрудников. Главные роли исполнили внук народного артиста СССР Олега Янковского Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко, сыгравший врача в сериале «Эпидемия».

Сериалы,Содержанки,Эпидемия,Анастасия Стежко,Артем Ткаченко,Олег Янковский,Юрий Стоянов,Федор Шаляпин,Александр Петров,Савва Мамонтов,Александра Бортич,Иван Янковский,Александр Яценко,Константин Богомолов,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий