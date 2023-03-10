Актриса Лукерья Ильяшенко, которая сыграла во втором сезоне сериала "Вампиры средней полосы", чувствовала себя некомфортно, когда на съемочной площадке приходилось хамить Юрию Стоянову. Об этом она рассказала spbdnevnik.ru.

Партнером Ильяшенко на съемочной площадке был актер Юрий Стоянов. Из-за его опыта и статуса Лукерье было тяжело хамить артисту, хотя того требовала роль. Во втором сезоне сериала актриса сыграла жестокую вампиршу Агату — одну из врагов главных героев.

В итоге Лукерья Ильяшенко осталась довольна своей работой. Она назвала героиню, которую воплотила на съемочной площадке, "классной". Актриса также подчеркнула, что работать над образом было непросто, поскольку во втором сезоне Агата пока не не развивается и не трансформируется как персонаж.