Fox анонсировала продолжение мультсериала «Флинтстоуны»

Компания Fox уже вовсю работает над комедийным мультсериалом «Бедрок» — это продолжение культового шоу «Флинтстоуны». Только оно ориентировано не на детей, а на взрослую аудиторию. Об этом сообщило издание Deadline.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Одним из исполнительных продюсеров проекта выступает Элизабет Бэнкс, она недавно срежиссировала комедийный хоррор «Кокаиновый медведь». А производством шоу занимаются Warner Bros. Animation и Fox Entertainment. Fox вынашивала идею «Бедрока» около двух лет. Проект недавно представили инвесторам, и его в итоге одобрили. За сценарий сериала отвечает Линдсэй Кернс («Мадагаскар: Маленькие и дикие»), она выступает и шоураннером.

События «Бедрока» развернутся через 20 лет после оригинальных «Флинтстоунов». По сюжету дочь Фреда Флинтстоуна готовится начать собственную карьеру, а отец планирует выйти на пенсию. При этом в мире Каменный век постепенно сменяется на Бронзовый.

Дата премьеры неизвестна, но Fox раскрыла список актёров озвучки.

Список актёров озвучки сериала «Бедрок» по вселенной «Флинтстоуны»