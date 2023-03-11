Пятый фестиваль сериалов "Пилот" начнется в Иванове 15 июня

Юбилейный кинофестиваль "Пилот", на котором будут представлены первые эпизоды новых российских сериалов, пройдет в городе Иваново с 15 по 18 июня. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

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В этом году фестиваль впервые будет длиться не два, а три дня, отмечают организаторы. Хронометраж каждой конкурсной работы не превышает 24 минут, заявки принимаются до 15 мая.

На "Пилот" приезжают не только съемочные команды и актеры, но и те, кто может заинтересоваться проектами, вложиться в них и организовать производство дальнейших серий. Это отечественные кинокомпании и представители стриминговых сервисов.