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40 минут назад

Пятый фестиваль сериалов "Пилот" начнется в Иванове 15 июня

Мира Маркина

Юбилейный кинофестиваль "Пилот", на котором будут представлены первые эпизоды новых российских сериалов, пройдет в городе Иваново с 15 по 18 июня. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Пятый фестиваль сериалов "Пилот" начнется в Иванове 15 июня
Фото: PxherePxhere

В этом году фестиваль впервые будет длиться не два, а три дня, отмечают организаторы. Хронометраж каждой конкурсной работы не превышает 24 минут, заявки принимаются до 15 мая.

На "Пилот" приезжают не только съемочные команды и актеры, но и те, кто может заинтересоваться проектами, вложиться в них и организовать производство дальнейших серий. Это отечественные кинокомпании и представители стриминговых сервисов.

Назван лучший фильм по версии Берлинского кинофестиваля

Все показы "Пилота" для гостей и жителей Иванова будут бесплатны. Достаточно лишь зарегистрироваться через специальную форму, которая станет доступна за сутки до начала фестиваля.

Ранее Сергея Гармаша наградили на фестивале "Дух огня".

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