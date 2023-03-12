Новые мини-сериалы 2023 года, которые не стоит пропускать

Если нет времени смотреть сериалы, в которых больше десяти серий, то эти проекты отлично подойдут для вас.

Фото: Кадр из сериала "Калейдоскоп" Кадр из сериала "Калейдоскоп"

"Рамблер" расскажет о мини-сериалах 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

"Калейдоскоп"

Кадр из сериала "Калейдоскоп"

Сериал уже можно посмотреть онлайн, он выше первого января 2023 года. Сюжет проекта частично основан на реальных событиях. Он рассказывает об опытном воре с его сообщниках, которые собираются взломать одно из самых неприступных хранилищ, чтобы украсть семь миллиардов долларов. Интересно, что Netflix создал сериал таким образом, что серии можно смотреть как в хронологическом, так и в любом другом порядке.

"Секретное вторжение"

"Секретное вторжение"

Новый сериал от Marvel, сюжет которого развивается в недалеком будущем, рассказывает о том, как на Землю проникает инопланетная раса, которая называет себя скруллами. С помощью своих сил они планируют подчинить все человечество. В свою очередь, Ник Фьюри вместе с агентами "Щ.И.Т" пытаются этого не допустить.

К актерскому составу присоединится звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк". Дата премьеры сериала еще не назначена.

"Сантехники Белого дома"

"Сантехники Белого дома"