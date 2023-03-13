В последней серии The Last of Us зрители заметили камео Лоры Бэйли

Недавно состоялась премьера заключительного эпизода первого сезона The Last of Us от HBO, где зрители заметили камео актрисы Лоры Бэйли.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

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Она исполняла роль Эбби во второй части игры, но в шоу HBO ей досталась роль одного из докторов «Цикад», которая участвует в операции Элли (Белла Рэмзи). И, как известно фанатам оригинала, процедуру останавливает Джоэл (Педро Паскаль), заодно убивая врачей.

В этом же эпизоде появляется и оригинальная исполнительница роли Элли — Эшли Джонсон, которая в данном случае играет её мать, Анну. Ранее новые образы воплотили на экране и другие участники игры вроде Троя Бэйкера. Кроме того, в одном из эпизодов сезона, похоже, показали молодую Дину из второй части.

Ещё в заключительном эпизоде фанаты заметили дополнительную забавную отсылку к игре — жёлтый маркер около лестницы, которые были характерны для оригинала. Пользователи даже пошутили, что это «лучший кастинг» сериала.