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57 минут назад

В последней серии The Last of Us зрители заметили камео Лоры Бэйли

Игромания.ру

Недавно состоялась премьера заключительного эпизода первого сезона The Last of Us от HBO, где зрители заметили камео актрисы Лоры Бэйли.

В последней серии The Last of Us зрители заметили камео Лоры Бэйли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

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Она исполняла роль Эбби во второй части игры, но в шоу HBO ей досталась роль одного из докторов «Цикад», которая участвует в операции Элли (Белла Рэмзи). И, как известно фанатам оригинала, процедуру останавливает Джоэл (Педро Паскаль), заодно убивая врачей.

В этом же эпизоде появляется и оригинальная исполнительница роли Элли — Эшли Джонсон, которая в данном случае играет её мать, Анну. Ранее новые образы воплотили на экране и другие участники игры вроде Троя Бэйкера. Кроме того, в одном из эпизодов сезона, похоже, показали молодую Дину из второй части.

Ещё в заключительном эпизоде фанаты заметили дополнительную забавную отсылку к игре — жёлтый маркер около лестницы, которые были характерны для оригинала. Пользователи даже пошутили, что это «лучший кастинг» сериала.

Сам проект ранее продлили на второй сезон, точной даты релиза у которого пока нет. Но известно, что авторы не собираются искать новую актрису на роль Элли.

Сериалы,Лора Бэйли,Эшли Джонсон,Педро Паскаль,
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