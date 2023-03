В финальном эпизоде The Last of Us нашли отсылку к играм Naughty Dog

В одной из сцен рядом с лестницей можно разглядеть жёлтую краску. Такую же использует студия-разработчик The Last of Us в своих играх, чтобы немного намекнуть игроку, в каком направлении двигаться.

Финальный эпизод сериала по игре The Last of Us вышел утром 13 января. Сейчас HBO уже работает над вторым сезоном шоу, который будет основан на The Last of Us Part 2.