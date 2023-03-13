В финальном эпизоде The Last of Us нашли отсылку к играм Naughty Dog

Пользователь под ником Pepepeche во время просмотра сериала «Одни из нас» заметил небольшую деталь, отсылающую на игры Naughty Dog — своей находкой он поделился на Reddit.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В одной из сцен рядом с лестницей можно разглядеть жёлтую краску. Такую же использует студия-разработчик The Last of Us в своих играх, чтобы немного намекнуть игроку, в каком направлении двигаться.

Геймеры с восторгом отреагировали на отсылку — оказалось, что её заметили многие. Некоторые признались, что по привычке начали искать нужную кнопку для взаимодействия. Ещё один фанат игры написал, что из-за эмоций случайно ударил свою жену по ноге, и теперь она сидит отдельно при просмотре сериала.