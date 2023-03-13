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3 часа назад

В финальном эпизоде сериала The Last of Us нашли отсылку к играм Naughty Dog

Чемпионат.com

Пользователь под ником Pepepeche во время просмотра сериала «Одни из нас» заметил небольшую деталь, отсылающую на игры Naughty Dog — своей находкой он поделился на Reddit.

В финальном эпизоде The Last of Us нашли отсылку к играм Naughty Dog
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В одной из сцен рядом с лестницей можно разглядеть жёлтую краску. Такую же использует студия-разработчик The Last of Us в своих играх, чтобы немного намекнуть игроку, в каком направлении двигаться.

Геймеры с восторгом отреагировали на отсылку — оказалось, что её заметили многие. Некоторые признались, что по привычке начали искать нужную кнопку для взаимодействия. Ещё один фанат игры написал, что из-за эмоций случайно ударил свою жену по ноге, и теперь она сидит отдельно при просмотре сериала.

Финальный эпизод сериала по игре The Last of Us вышел утром 13 января. Сейчас HBO уже работает над вторым сезоном шоу, который будет основан на The Last of Us Part 2.

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