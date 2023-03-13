Скандал c The Last of Us Part II не повлияет на сюжет второго сезона сериала

Я полагаю, это предпочтительнее худшего из возможных исходов — безразличия. О третьем эпизоде первого сезона много написано, и мы очень гордимся им, он тронул многих людей. У него низкий рейтинг по одной причине — многие люди пришли и поставили ему 1/10. Не 5, а 1. В любом случае это невероятно сильные мнения. Но я бы предпочёл сериал, который живёт оценками 10 и 1, чем шоу, которое живет пятёрками.