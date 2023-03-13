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3 часа назад

Скандал c The Last of Us Part II не повлияет на сюжет второго сезона сериала — Нил Дракман

Чемпионат.com

Шоураннеры сериала «Одни из нас» по игре The Last of Us в интервью GQ рассказали о планах на второй сезон шоу на HBO.

Скандал c The Last of Us Part II не повлияет на сюжет второго сезона сериала
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нил Дракман и Крейг Мэйзин подтвердили, что адаптацию сиквела планируется растянуть на несколько сезонов — на сколько именно, пока неизвестно.

Вы правильно заметили, что мы пока не говорим, сколько сезонов это займёт. Пока можно лишь сказать, что больше одного.

Авторы сериала также ответили на вопрос о том, повлияет ли скандал вокруг сюжета The Last of Us Part II. Дракман заявил, что для него это не имеет значения.

Мне всё равно. Как люди реагируют, так и реагируют, это совершенно вне нашего контроля. Как нам сделать лучшую телеверсию нашей истории — вот проблема, с которой мы боремся каждый день.

Крейг Мэйзин высказался чуть мягче, рассказав, что негативные эмоции для него в любом случае лучше безразличия.

Я полагаю, это предпочтительнее худшего из возможных исходов — безразличия. О третьем эпизоде первого сезона много написано, и мы очень гордимся им, он тронул многих людей. У него низкий рейтинг по одной причине — многие люди пришли и поставили ему 1/10. Не 5, а 1. В любом случае это невероятно сильные мнения. Но я бы предпочёл сериал, который живёт оценками 10 и 1, чем шоу, которое живет пятёрками.

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