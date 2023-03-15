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43 минуты назад

Соавтор сериала The Last of Us рассказал об альтернативной концовке первого сезона

Чемпионат.comиещё 1

Один из шоураннеров сериала The Last of Us Крейг Мейзин рассказал, что изначально для финального эпизода хотели сделать другую, более печальную концовку. Она бы отличалась от того, что нам в игре показала Naughty Dog.

Соавтор The Last of Us рассказал об альтернативной концовке сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил Мейзин, в альтернативной концовке после того, как Элли отвечает Джоэлу, они двигаются в сторону Джексона, но уже порознь, а не вместе.

У нас была идея сделать эту сцену более длинной и грустной. Элли говорила бы: «Хорошо», а затем повернулась бы и ушла. А Джоэл присматривает за ней с этого момента. Мы бы увидели, как они идут вдвоём, но не вместе, а порознь, прямо к Джексону. В этом было что-то прекрасное.

Посмотреть весь первый сезон шоу можно на HBO Max, но в России сервис не работает.

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