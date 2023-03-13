Андреасян начал съемки сериала "Тень Чикатило"

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки нового сериала "Тень Чикатило". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Андреасяна.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Андреасян опубликовал снимок сценария картины.

"Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения", – заявил он в подписи к фото.

Подробности нового проекта он не раскрывает.

В 2020 году Андреасян представил сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений.