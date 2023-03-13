Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
56 минут назад

Андреасян начал съемки сериала "Тень Чикатило"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки нового сериала "Тень Чикатило". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Андреасяна.

Андреасян начал съемки сериала "Тень Чикатило"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Андреасян опубликовал снимок сценария картины.

"Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения", – заявил он в подписи к фото.

Подробности нового проекта он не раскрывает.

В 2020 году Андреасян представил сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений.

Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021 года, второй - через год после. Сериал закончился смертной казнью героя.

Сериалы,Андрей Чикатило,Сарик Андреасян,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий