Сериал "Одни из нас" не закончится вторым сезоном

Создатели сериала "Одни из нас" Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин сообщили в интервью GQ, что проект не завершится анонсированным вторым сезоном.

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Так, отвечая на вопрос, сможет ли второй сезон охватить сюжет такой большой игры, как "The Last of Us Part II", Мэйзин сказал: "Нет, ни за что".

Он также заявил, что у проекта будет "еще несколько сезонов". Дракманн подтвердил его слова.