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1 час назад

Сериал "Одни из нас" не закончится вторым сезоном

Газета.Ruиещё 1

Создатели сериала "Одни из нас" Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин сообщили в интервью GQ, что проект не завершится анонсированным вторым сезоном.

Сериал "Одни из нас" не закончится вторым сезоном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, отвечая на вопрос, сможет ли второй сезон охватить сюжет такой большой игры, как "The Last of Us Part II", Мэйзин сказал: "Нет, ни за что".

Он также заявил, что у проекта будет "еще несколько сезонов". Дракманн подтвердил его слова.

Финальный эпизод первого сезона сериала по культовой игре вышел 12 марта. Согласно информации из сети, второй сезон может стартовать весной 2025 года.

Сериалы,Нил Дракманн,
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