Федункив рассказала, кем вдохновлялась для роли в «Кафе "Куба"«

"Та, на которой все держится. Тамара – это и душа, и совесть придорожного "Кафе "Куба". Она посвящает всю себя этому месту. Это ее смысл жизни, любимое детище. И, когда это детище пытаются "отжать", она так просто не сдается", - сказала актриса.