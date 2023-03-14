Федункив рассказала, кем вдохновлялась для роли в «Кафе "Куба"«

Актриса Марина Федункив в беседе с РИА Новости призналась, что вживалась в роль хозяйки общепита нулевых Тамары в сериале "Кафе "Куба", наблюдая за другими женщинами.
Чертами некоторых из них актриса наделила Тамару.
"К тому же моя мама в свое время была директором ресторана, поэтому некоторые особенности работы общепита и тем, как им управляют, я подсмотрела, когда приходила к ней на работу", - рассказала она, как вдохновлялась материнской работой.
Свою героиню Федункив называет сильной и независимой.
"Та, на которой все держится. Тамара – это и душа, и совесть придорожного "Кафе "Куба". Она посвящает всю себя этому месту. Это ее смысл жизни, любимое детище. И, когда это детище пытаются "отжать", она так просто не сдается", - сказала актриса.
Кроме того, продолжила звезда, они с Тамарой схожи в оптимизме и упертости.
"Если я что-то решила, то сдвинуть с места невозможно. И, пожалуй, собственничество в хорошем смысле этого слова: если мое — никому не отдам", – заверила Федункив.
Сериал "Кафе "Куба" стартовал 13 марта на ТНТ. По сюжету, в 2003 году главная героиня Тамара управляет кафе "Куба" в небольшом провинциальном городке.