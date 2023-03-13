Самохина рассказала о съемках в сериале «Моя мама — шпион»

«До съёмок я была беременна вторым ребёнком. Меня пригласили на пробы в январе 2022 года, за несколько дней до родов. Когда я пришла туда, мне очень понравилась режиссёр Дарья Балинова, потому что она прямо горела проектом, а это подкупает, и я сама загорелась тоже», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.