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1 час назад

Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале Disney

Inc-News

Рабочее название 6-серийного проекта «Кайзер Карл».

Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале Disney
Фото: Inc-NewsInc-News

44-летний Даниэль Брюль воплотит на телеэкране образ модельера Карла Лагерфельда.

Германский актёр известен ролями в драме «На Западном фронте без перемен» (2022) и кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние» (2016).

Сюжет биографического мини-сериала производства Disney последует за дизайнером, когда в 1970-х он приехал в Париж, чтобы завоевать мир моды и столкнулся с сильнейшим конкурентом в лице Ива Сен-Лорана.

Как обещают авторы, драматический проект будет основан на архиве самого Лагерфельда, который он скрупулёзно собирал в течение жизни.

Утверждается, что на экране креативный директор Chanel и Fendi будет впервые показан таким тщательным, максимально достоверным образом.

Одновременно с этим сериалом Disney будет сниматься и художественный фильм про Лагерфельда. Его сыграет Джаред Лето, а сюжет коснётся более позднего этапа жизни знаменитого дизайнера.

Сериалы,На западном фронте без перемен,Первый мститель: Противостояние,Даниэль Брюль,Джаред Лето,Карл Лагерфельд,Walt Disney,Chanel,
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