Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале Disney

Рабочее название 6-серийного проекта «Кайзер Карл».
44-летний Даниэль Брюль воплотит на телеэкране образ модельера Карла Лагерфельда.
Германский актёр известен ролями в драме «На Западном фронте без перемен» (2022) и кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние» (2016).
Сюжет биографического мини-сериала производства Disney последует за дизайнером, когда в 1970-х он приехал в Париж, чтобы завоевать мир моды и столкнулся с сильнейшим конкурентом в лице Ива Сен-Лорана.
Как обещают авторы, драматический проект будет основан на архиве самого Лагерфельда, который он скрупулёзно собирал в течение жизни.
Утверждается, что на экране креативный директор Chanel и Fendi будет впервые показан таким тщательным, максимально достоверным образом.
Одновременно с этим сериалом Disney будет сниматься и художественный фильм про Лагерфельда. Его сыграет Джаред Лето, а сюжет коснётся более позднего этапа жизни знаменитого дизайнера.