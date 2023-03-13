Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в сериале Disney

Рабочее название 6-серийного проекта «Кайзер Карл».

Фото: Inc-News Inc-News

44-летний Даниэль Брюль воплотит на телеэкране образ модельера Карла Лагерфельда.

Сюжет биографического мини-сериала производства Disney последует за дизайнером, когда в 1970-х он приехал в Париж, чтобы завоевать мир моды и столкнулся с сильнейшим конкурентом в лице Ива Сен-Лорана.

Как обещают авторы, драматический проект будет основан на архиве самого Лагерфельда, который он скрупулёзно собирал в течение жизни.

Утверждается, что на экране креативный директор Chanel и Fendi будет впервые показан таким тщательным, максимально достоверным образом.