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37 минут назад

Зрители назвали пятый эпизод The Last of Us лучшим во всём сериале

Чемпионат.comиещё 3

Первый сезон сериала The Last of Us подошёл к концу — можно подводить первые зрительские итоги. Так, самой высокооценённой серией стал пятый эпизод со средней оценкой в 9.5/10. В нём Джоэл и Элли встречают Генри и Сэма, а их общее знакомство приводит к невероятной трагедии.

Зрители назвали пятый эпизод The Last of Us лучшим во всём сериале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На втором месте оказался восьмой эпизод, рассказывающий про общину каннибалов и первое настоящее испытание для Элли. Худшей серией признали Left Behind, в которой авторы рассказали о последней встрече девочки со своей подругой Райли — 7.4/10.

В целом оценки сериала The Last of Us очень высоки для экранизации видеоигры. Большинство эпизодов зрители оценили выше 9 баллов из 10, особенно отмечая атмосферу шоу, персонажей и общее качество сериала.

Сейчас создатель вселенной Нил Дракманн и шоураннер Крэйг Мэйзин работают над сценарием второго сезона. Он будет основан на The Last of Us Part 2, однако для полноценной адаптации игры понадобится как минимум несколько продолжений.

Сериалы,Крэйг Мэйзин,Нил Дракманн,
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