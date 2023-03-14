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2 часа назад

Сериал «The Last of Us» оказался популярнее «Дома дракона» по числу зрителей

Мира Маркина

В редакции The Hollywood Reporter сообщили о том, что первые шесть серий экранизации игры «Одни из нас» (The Last of Us) посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Эпизоды нашумевшего сериала HBO заинтересовали интернет-пользователей больше, чем «Дом дракона» (являющийся приквелом «Игры престолов»). Финал The Last of Us, вышедший накануне, в среднем увидели восемь миллионов зрителей. Весь первый сезон «Дома дракона» официально посмотрели 29 миллионов человек.

Главные скандалы сериала «Одни из нас»: чем возмущаются зрители

Уже известно о продлении сериала. Сообщается, что шоураннеры «Одни из нас» вряд ли смогут уместить события второй игры в один сезон. Вероятнее всего, фанатов ждут несколько сезонов шоу.

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