В редакции The Hollywood Reporter сообщили о том, что первые шесть серий экранизации игры «Одни из нас» (The Last of Us) посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Эпизоды нашумевшего сериала HBO заинтересовали интернет-пользователей больше, чем «Дом дракона» (являющийся приквелом «Игры престолов»). Финал The Last of Us, вышедший накануне, в среднем увидели восемь миллионов зрителей. Весь первый сезон «Дома дракона» официально посмотрели 29 миллионов человек.

Уже известно о продлении сериала. Сообщается, что шоураннеры «Одни из нас» вряд ли смогут уместить события второй игры в один сезон. Вероятнее всего, фанатов ждут несколько сезонов шоу.