Даты выхода всех серий третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Лучший спортивный сериал возвращается 15 марта.
Спустя почти два года после премьеры второго сезона «Тед Лассо» наконец возвращается! На производство в этот раз ушло больше времени, чем обычно — наверняка нас ждут ещё более жаркие и драматичные футбольные противостояния.
В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Первая серия выйдет 15 марта и продлится 30 минут — вполне привычная цифра для сериала. Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по средам: финал сезона состоится 31 мая.
Расписание серий третьего сезона «Теда Лассо»:
1-я серия — 15 марта
2-я серия — 22 марта
3-я серия — 29 марта
4-я серия — 5 апреля
5-я серия — 12 апреля
6-я серия — 19 апреля
7-я серия — 26 апреля
8-я серия — 3 мая
9-я серия — 10 мая
10-я серия — 17 мая
11-я серия — 24 мая
12-я серия — 31 мая
Создатели «Теда Лассо» тем временем заявляют, что третий сезон может стать финалом всего сериала. Однако, судя по их намёкам, зрители всё же не останутся без продолжения.