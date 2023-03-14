Даты выхода всех серий третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Лучший спортивный сериал возвращается 15 марта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Спустя почти два года после премьеры второго сезона «Тед Лассо» наконец возвращается! На производство в этот раз ушло больше времени, чем обычно — наверняка нас ждут ещё более жаркие и драматичные футбольные противостояния.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Первая серия выйдет 15 марта и продлится 30 минут — вполне привычная цифра для сериала. Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по средам: финал сезона состоится 31 мая.

Расписание серий третьего сезона «Теда Лассо»:

1-я серия — 15 марта

2-я серия — 22 марта

3-я серия — 29 марта

4-я серия — 5 апреля

5-я серия — 12 апреля

6-я серия — 19 апреля

7-я серия — 26 апреля

8-я серия — 3 мая

9-я серия — 10 мая

10-я серия — 17 мая

11-я серия — 24 мая

12-я серия — 31 мая