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1 час назад

Опубликован тизер сериала «Американец китайского происхождения»

Inc-News

На съёмочной площадке проекта вновь встретились Мишель Йео и Ке Хюи Куан, сыгравшие в оскаровском хите «Всё везде и сразу».

Поклонники азиатского телевидения получили возможность познакомиться с новым сериалом Disney «Американец китайского происхождения».

В коротком видеоролике с нарезкой ярких моментов можно увидеть Мишель Йео, Ке Хюи Куана и Стефани Сюй, воссоединившихся после съёмок в комедии «Всё везде и сразу». На оскаровской церемонии по итогам прошлого года она получила сразу семь статуэток.

Сюжет «Американца китайского происхождения» основан на графическом романе Джина Луэня Яна и следует за девочкой-подростком Джином Ваном (Бен Ван), который после знакомства в первый учебный день в школе с новичками погружается в битву богов китайской мифологии.

Поставил сериал Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). В проекте также снялись Джеймс Хун, Поппи Лю, Чинь Хань и др.

На Disney+ «Американец китайского происхождения» выйдет 25-го мая.

Сериалы,Видео,Мишель Йео,
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