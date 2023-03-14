Наталья Шелепова снялась в сериале канала ТНТ

Актриса из Кургана Наталья Шелепова снялась в сериале «Кафе «Куба» от телеканала ТНТ. Главную роль в этом сериале исполнила звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Woman» Марина Федункив. О своей роли и участии в проекте Шелепова сообщила на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ТНТ ТНТ

«Это будет бомба», — такими словами Шелепова описала свое участие в проекте от ТНТ.

В сериале актриса исполнила роль официантки, которая работает в кафе. На своей странице Наталья Шелепова написала, что история получилась трогательной, но опасной.

«Кафе "Куба" — моя первая и большая любовь», — указано в посте актрисы из Кургана.

Премьера сериала состоялась 13 марта.

В открытых источниках сообщается, что сериал рассказывает про владелицу придорожного кафе (роль исполнила Марина Федункив), которое находится на трассе по пути в Москву. Бизнес достался ей от покойного бывшего мужа. Главная героиня выясняет, что на наследство также претендуют две другие женщины — вторая жена и брошенная невеста.