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2 часа назад

Любовь Аксенова: 5 лучших сериалов с актрисой

Мира Маркина

15 марта актриса Любовь Аксенова празднует 33-летие. В честь дня рождения популярной артистки "Рамблер" вспомнил пять самых ярких сериалов, в которых Аксенова исполнила главную роль.

Любовь Аксенова: 5 лучших сериалов с актрисой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обнимая небо", 2013

Кадр из сериала "Обнимая небо"

Действие сериала разворачивается в 1985 году в военном гарнизоне, где знакомятся два подростка: дочь заместителя командира полка Женя Луговая и сын официантки летной столовой Ваня Котов. Герои влюбляются друг в друга, но трагедия разводит их на долгие годы, чтобы потом свести вновь.

"Бывшие", 2016

Кадр из сериала "Бывшие"

Взбалмошная и испорченная Яна попадает на лечение от наркотической и алкогольной зависимости в реабилитационную клинику. Там она встречает психолога Илью. Поначалу ему тяжело взаимодействовать с Яной, но в ходе общения героиня открывается для психолога с новых сторон.

"Мятеж", 2020

Кадр из сериала "Мятеж"

В 1921 году Лизу Журавлеву задерживает ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Во время дачи показаний Журавлева вспоминает все: и любовь к курсанту, от которой ей пришлось отказаться из-за революции, и ненависть к мужу, за которого ее выдали силой.

"Почка", 2021

Кадр из сериала "Почка"

Беспринципная Наталья Кустовая работает инспектором пожарной службы, берет взятки и ни в чем себе не отказывает: у нее много денег, квартира, солидные друзья и красивый мужчина. Но жизнь Кустовой переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что ей срочно нужна новая почка. И найти ее нужно за три месяца.

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"Настя, соберись!", 2021

Кадр из сериала "Настя, соберись!"

Внутри 29-летнего архитектора Насти уживается сразу несколько личностей: внутренний ребенок, хозяюшка, родитель, роскошная богиня и карьеристка. У каждой из них свои желания и потребности, но как Насте угодить всем и сохранить себя?

Сериалы,Бывшие,Любовь Аксенова,
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