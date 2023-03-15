Любовь Аксенова: 5 лучших сериалов с актрисой

15 марта актриса Любовь Аксенова празднует 33-летие. В честь дня рождения популярной артистки "Рамблер" вспомнил пять самых ярких сериалов, в которых Аксенова исполнила главную роль.

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"Обнимая небо", 2013

Кадр из сериала "Обнимая небо"

Действие сериала разворачивается в 1985 году в военном гарнизоне, где знакомятся два подростка: дочь заместителя командира полка Женя Луговая и сын официантки летной столовой Ваня Котов. Герои влюбляются друг в друга, но трагедия разводит их на долгие годы, чтобы потом свести вновь.

"Бывшие", 2016

Взбалмошная и испорченная Яна попадает на лечение от наркотической и алкогольной зависимости в реабилитационную клинику. Там она встречает психолога Илью. Поначалу ему тяжело взаимодействовать с Яной, но в ходе общения героиня открывается для психолога с новых сторон.

"Мятеж", 2020

Кадр из сериала "Мятеж"

В 1921 году Лизу Журавлеву задерживает ЧК по обвинению в организации Ярославского мятежа. Во время дачи показаний Журавлева вспоминает все: и любовь к курсанту, от которой ей пришлось отказаться из-за революции, и ненависть к мужу, за которого ее выдали силой.

"Почка", 2021

Кадр из сериала "Почка"

Беспринципная Наталья Кустовая работает инспектором пожарной службы, берет взятки и ни в чем себе не отказывает: у нее много денег, квартира, солидные друзья и красивый мужчина. Но жизнь Кустовой переворачивается с ног на голову, когда она узнает, что ей срочно нужна новая почка. И найти ее нужно за три месяца.

"Настя, соберись!", 2021

Кадр из сериала "Настя, соберись!"