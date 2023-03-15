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40 минут назад

На YouTube выйдет анимационный сериал по игре Raid: Shadow Legends

Чемпионат.com

Бывший президент Marvel Эрик Роллман спродюсирует анимационный сериал по мотивам популярной мобильной игры Raid: Shadow Legends.

На YouTube выйдет анимационный сериал по игре Raid: Shadow Legends
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первая серия мультфильма Raid: Call of the Arbiter появится на YouTube уже 18 мая, всего запланировано десять эпизодов. Шоураннером проекта станет Джей Олива, известный по анимационной дилогии «Бэтмен: Возвращение тёмного рыцаря» и раскадровке большого числа фильмов DC и Marvel.

В центре сюжета окажутся главные персонажи оригинальной видеоигры — в частности, древний страж, который пытается вернуться и возродить вселенную Телерии.

Raid: Shadow Legends получила известность благодаря массовой рекламе у огромного числа блогеров. Сейчас игра доступна не только на мобильных платформах, но и на ПК.

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