На YouTube выйдет анимационный сериал по игре Raid: Shadow Legends

Бывший президент Marvel Эрик Роллман спродюсирует анимационный сериал по мотивам популярной мобильной игры Raid: Shadow Legends.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первая серия мультфильма Raid: Call of the Arbiter появится на YouTube уже 18 мая, всего запланировано десять эпизодов. Шоураннером проекта станет Джей Олива, известный по анимационной дилогии «Бэтмен: Возвращение тёмного рыцаря» и раскадровке большого числа фильмов DC и Marvel.

В центре сюжета окажутся главные персонажи оригинальной видеоигры — в частности, древний страж, который пытается вернуться и возродить вселенную Телерии.