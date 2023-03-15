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14 минут назад

Стало известно, выживет ли Джоэл во втором сезоне сериала «Одни из нас»

Cq.ru

Нил Дракманн, один из создателей вселенной The Last of Us и со-шоураннер одноименного сериала, рассказал, насколько сценарий второго сезона шоу будет следовать событиям второй части игры.

Выживет ли Джоэл во втором сезоне сериала «Одни из нас»
Фото: CqCq

По его словам, авторы не собираются вносить каких-либо существенных изменений даже несмотря на то, что игроки негативно восприняли смерть Джоэла в The Last of Us 2.

Мне все равно, как зрители отреагируют на данный момент. Это совершенно за пределами нашего контроля. Нам важно сделать лучшую телеверсию этой истории, и мы каждый день работаем над этим.

Нил Дракманн

Это говорит о том, что вскоре Педро Паскаль попрощается со своей ролью в сериале.

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