Выживет ли Джоэл во втором сезоне сериала «Одни из нас»

Нил Дракманн, один из создателей вселенной The Last of Us и со-шоураннер одноименного сериала, рассказал, насколько сценарий второго сезона шоу будет следовать событиям второй части игры.
По его словам, авторы не собираются вносить каких-либо существенных изменений даже несмотря на то, что игроки негативно восприняли смерть Джоэла в The Last of Us 2.
Мне все равно, как зрители отреагируют на данный момент. Это совершенно за пределами нашего контроля. Нам важно сделать лучшую телеверсию этой истории, и мы каждый день работаем над этим.
Нил Дракманн
Это говорит о том, что вскоре Педро Паскаль попрощается со своей ролью в сериале.