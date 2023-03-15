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54 минуты назад

Самые ожидаемые отечественные сериалы 2023 года

Российская Газета

Согласно статистике, в 2022 году российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 оригинальных проектов, в 2021-м - 79. Число "ориджиналс" растет, и им посвящен уже 2-й Фестиваль контента стриминговых сервисов Original+, где "РГ" выступает соорганизатором.

Самые ожидаемые отечественные сериалы 2023 года
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Рассказываем об участниках смотра (он прошел в Москве 14-15 марта). Практически все сериалы выйдут уже в 2023 году.

Видео дня

"Операция "Неман"

Онлайн-кинотеатр Wink

Новый сериал снят по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины". По сюжету во время Великой Отечественной немецкое командование готовит удар в Западной Белоруссии и засылает за линию фронта диверсионную группу. Оперативно-разыскная группа Управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина (Александр Яценко) разыскивает группу диверсантов под кодовым названием "Неман". Ее возглавляет немецкий агент Мищенко - его играет Алексей Кравченко, - в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара Советской армии. Группа Алехина отрабатывает версии, но каждый раз Мищенко удается уйти...

"Актрисы"

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и Wink

Это новый сериал Федора Бондарчука, снятый по сценарию Паулины Андреевой. И уже известно, что он выйдет на названных платформах 30 марта. К сериалу имеет отношение и Валерий Тодоровский - его студия входит в команду производителей. "Актрисы" - история, которая разрушает представления зрителей о жизни актеров. 10 серий поделены на три акта, между каждым проходит три года. Это 2014-й, 2017-й и 2020-й. Главные роли в сериале исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук и другие. Съемки проходили в одном из главных театров страны - МХТ имени Чехова и не только в нем.

"В парке Чаир"

Онлайн-кинотеатр "Кино1ТВ"

В центре сюжета - история четырех выпускниц: Любы, Ани, Сони и Алины. В свои семнадцать они мечтают о ярком и счастливом будущем. На дворе - лето 1940 года. И на долю юных героев выпадают события, которые заставят их слишком быстро повзрослеть... В ролях: Любовь Константинова, Антон Хабаров и другие.

"Плейлист волонтера"

Онлайн-кинотеатр Okko

Главный герой сериала Штапич, и это - реальный человек. А играет его Иван Янковский. Штапич рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя, но осознает, что успех на профессиональном поприще не приносит счастья.

"Царская прививка"

Онлайн-кинотеатр ВГТРК "Смотрим"

Новый проект автора экранизации "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина. Телепремьера будет на канале "Россия 1". "Царская прививка" - это история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году в разгар жесточайшей эпидемии оспы императрица Екатерина II приняла решение подать личный пример подданным. Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова.

Между тем

Над чем нам предлагают смеяться?

Сразу несколько онлайн-кинотеатров представили на фестиваль комедии. Одна из них - "Беби тур" - от платформы KION. Сериал режиссера Федора Стукова и автора сценария Василия Сигарева о том, как в середине 2000-х в небольшом российском поселке Ливни четыре девушки решили уехать рожать детей в США. Но мужья против. На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться со множеством трудностей.

Сериал "На дне" - от онлайн-платформы Premier. Режиссер - Борис Казанцев. Главный герой истории - милый парень Степа 28 лет (актер Данил Тябин). Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Степа получил наследство - не только старую квартиру бабушки в Нижним Новгороде, но и тайну старушки. Нечестный полицейский (Тимофей Трибунцев) использовал ее, чтобы продавать наркотики. На Степе долг бабушки - 2,5 млн рублей...

Сериал "Дело о пропавшей деревне" - от "Иви". В числе продюсеров - Сергей Светлаков. Сериал произведен его студией Sverdlovsk. По сюжету в поисках сенсационного материала для своего блога столичная журналистка Татьяна Блок приезжает в деревню Нижние Броды. Повод для съемки в том, что однажды утром в соседней деревне Верхние Броды внезапно исчезли все люди.

Психология

Про нездоровые отношения

Сериал "Жить жизнь" от онлайн-кинотеатра Start с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Романом Васильевым в главных ролях - это новый проект от создателей сериалов "Содержанки" и "Медиатор".

В основу сериала режиссера Артема Аксененко лег бестселлер Анны Богинской, который исследует тему манипуляций, проникающих в любые типы взаимоотношений: любовь, секс, дружба, бизнес. В центре истории - 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она встречает нового избранника. Столкнувшись с манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Сериалы,На дне,Содержанки,Анна Богинская,Борис Казанцев,Полина Пушкарук,Егор Анашкин,Федор Стуков,Роман Васильев,Антон Хабаров,Юрий Чурсин,Артем Аксененко,Мария Осипова,Анастасия Попова,Владимир Богомолов,Елена Николаева,Любовь Константинова,Ирина Пегова,Василий Сигарев,Тимофей Трибунцев,Иван Янковский,Валерий Тодоровский,Светлана Ходченкова,Александр Яценко,Федор Бондарчук,Сергей Светлаков,Любовь Аксенова,Паулина Андреева,Алексей Кравченко,
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