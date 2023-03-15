Самые ожидаемые отечественные сериалы 2023 года

Согласно статистике, в 2022 году российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 оригинальных проектов, в 2021-м - 79. Число "ориджиналс" растет, и им посвящен уже 2-й Фестиваль контента стриминговых сервисов Original+, где "РГ" выступает соорганизатором.

Фото: Российская газета Российская газета

Рассказываем об участниках смотра (он прошел в Москве 14-15 марта). Практически все сериалы выйдут уже в 2023 году.

Видео дня

"Операция "Неман"

Онлайн-кинотеатр Wink

Новый сериал снят по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины". По сюжету во время Великой Отечественной немецкое командование готовит удар в Западной Белоруссии и засылает за линию фронта диверсионную группу. Оперативно-разыскная группа Управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина (Александр Яценко) разыскивает группу диверсантов под кодовым названием "Неман". Ее возглавляет немецкий агент Мищенко - его играет Алексей Кравченко, - в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара Советской армии. Группа Алехина отрабатывает версии, но каждый раз Мищенко удается уйти...

"Актрисы"

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и Wink

Это новый сериал Федора Бондарчука, снятый по сценарию Паулины Андреевой. И уже известно, что он выйдет на названных платформах 30 марта. К сериалу имеет отношение и Валерий Тодоровский - его студия входит в команду производителей. "Актрисы" - история, которая разрушает представления зрителей о жизни актеров. 10 серий поделены на три акта, между каждым проходит три года. Это 2014-й, 2017-й и 2020-й. Главные роли в сериале исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук и другие. Съемки проходили в одном из главных театров страны - МХТ имени Чехова и не только в нем.

"В парке Чаир"

Онлайн-кинотеатр "Кино1ТВ"

В центре сюжета - история четырех выпускниц: Любы, Ани, Сони и Алины. В свои семнадцать они мечтают о ярком и счастливом будущем. На дворе - лето 1940 года. И на долю юных героев выпадают события, которые заставят их слишком быстро повзрослеть... В ролях: Любовь Константинова, Антон Хабаров и другие.

"Плейлист волонтера"

Онлайн-кинотеатр Okko

Главный герой сериала Штапич, и это - реальный человек. А играет его Иван Янковский. Штапич рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя, но осознает, что успех на профессиональном поприще не приносит счастья.

"Царская прививка"

Онлайн-кинотеатр ВГТРК "Смотрим"

Новый проект автора экранизации "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина. Телепремьера будет на канале "Россия 1". "Царская прививка" - это история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году в разгар жесточайшей эпидемии оспы императрица Екатерина II приняла решение подать личный пример подданным. Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова.

Между тем

Над чем нам предлагают смеяться?

Сразу несколько онлайн-кинотеатров представили на фестиваль комедии. Одна из них - "Беби тур" - от платформы KION. Сериал режиссера Федора Стукова и автора сценария Василия Сигарева о том, как в середине 2000-х в небольшом российском поселке Ливни четыре девушки решили уехать рожать детей в США. Но мужья против. На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться со множеством трудностей.

Сериал "На дне" - от онлайн-платформы Premier. Режиссер - Борис Казанцев. Главный герой истории - милый парень Степа 28 лет (актер Данил Тябин). Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Степа получил наследство - не только старую квартиру бабушки в Нижним Новгороде, но и тайну старушки. Нечестный полицейский (Тимофей Трибунцев) использовал ее, чтобы продавать наркотики. На Степе долг бабушки - 2,5 млн рублей...

Сериал "Дело о пропавшей деревне" - от "Иви". В числе продюсеров - Сергей Светлаков. Сериал произведен его студией Sverdlovsk. По сюжету в поисках сенсационного материала для своего блога столичная журналистка Татьяна Блок приезжает в деревню Нижние Броды. Повод для съемки в том, что однажды утром в соседней деревне Верхние Броды внезапно исчезли все люди.

Психология

Про нездоровые отношения

Сериал "Жить жизнь" от онлайн-кинотеатра Start с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Романом Васильевым в главных ролях - это новый проект от создателей сериалов "Содержанки" и "Медиатор".