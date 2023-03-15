Вышла третья серия нового сезона «Мандалорца»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера третьего эпизода сериала «Мандалорец». Посмотреть этот и предыдущие два эпизода можно на сервисе, однако в России он не работает.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Хронометраж третьей серии составляет более 50 минут. Для сравнения: первый эпизод длился всего 35 минут, а длительность второй серии составила 42 минуты.

Первую серию шоу приняли смешанно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Как примут третий эпизод, узнаем позже.