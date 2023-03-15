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1 час назад

Вышла первая серия третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Чемпионат.com

Сегодня на Apple TV+ стартовал третий сезон сериала «Тед Лассо». Посмотреть первый эпизод можно на сервисе — с субтитрами и озвучкой на русском языке.

Вышла первая серия третьего сезона сериала «Тед Лассо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Длительность первой серии составила 43 минуты.

«Тед Лассо» — спортивный комедийный сериал, рассказывающий историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге мужчине удаётся заслужить расположение к себе.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Новые эпизоды будут выходить каждую среду. Вторая серия ожидается 22 марта.

Ранее создатели шоу говорили, что на третьем эпизоде могут завершить историю, но при наличии хороших идей не исключено и продолжение.

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