Вышел трейлер сериала "Миссис Дэвис"

Опубликован трейлер первого сезона сериала "Миссис Дэвис". Сценарий шоу написала Тара Эрнандес, работавшая над "Теорией большого взрыва", шоураннером выступил Деймон Линделоф ("Остаться в живых"). Сериал стартует на Peacock 20 апреля.

В главной роли Бетти Гилпин, Дэбби из сериала "Блеск". В новом шоу она сыграла монахиню Симону, которая противостоит искусственному интеллекту, именуемому "Миссис Дэвис".

Победить его можно с помощью "Чаши Грааля", на поиски которой монахиня Симона отправляется со своим бывшим бойфрендом. В пути героев ждут неожиданные приключения, а чтобы выполнить миссию, Симоне придется посещать злачные места. И пытаться сохранить лицо. Шоу позиционируется как сатирическое. Судя по трейлеру, неожиданных ситуаций на пути Симоны будет более чем достаточно.