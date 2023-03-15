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25 минут назад

Вышел трейлер сериала "Миссис Дэвис"

Российская Газета

Опубликован трейлер первого сезона сериала "Миссис Дэвис". Сценарий шоу написала Тара Эрнандес, работавшая над "Теорией большого взрыва", шоураннером выступил Деймон Линделоф ("Остаться в живых"). Сериал стартует на Peacock 20 апреля.

В главной роли Бетти Гилпин, Дэбби из сериала "Блеск". В новом шоу она сыграла монахиню Симону, которая противостоит искусственному интеллекту, именуемому "Миссис Дэвис".

Победить его можно с помощью "Чаши Грааля", на поиски которой монахиня Симона отправляется со своим бывшим бойфрендом. В пути героев ждут неожиданные приключения, а чтобы выполнить миссию, Симоне придется посещать злачные места. И пытаться сохранить лицо. Шоу позиционируется как сатирическое. Судя по трейлеру, неожиданных ситуаций на пути Симоны будет более чем достаточно.

В первом сезоне запланировано восемь серий. Публика, в том числе и российская, восприняла трейлер с энтузиазмом. Многие задаются вопросом, повстречает ли Симона на своем пути Индиану Джонса.

Сериалы,Видео,Блеск,Остаться в живых,Теория большого взрыва,Бетти Гилпин,
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